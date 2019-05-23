الصحة النفسية: تزويد المستشفيات بالتكييفات والمراوح للنزلاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان أنه تم تزويد عنابر المرضى بالتكيفات والمراوح مع تقليل فى جرعات الأدوية التى ترفع درجة حرارة المرضى حرصا على سلامتهم طوال ايام ارتفاع درجات الحرارة.
وقالت أمانة الصحة النفسية اليوم إن الفرق الطبية بالمستشفيات جاهزة منذ أمس ومستعدة للطوارئ، مضيفة أن المرضى فى حالة جيدة وتم توجيه المستشفيات لللإكثار من الاستحمام للمرضى بالماء البارد حرصا على سلامتهم.
يشار الى أن مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بالجمهورية عممت بروتوكول علاجى موحد للمرضى مع ارتفاع درجات الحرارة لتفادى مشاكل وتأثير مضاعفات الاجهاد الحرارى وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات منها توفير فرق طبية لمتابعة الحالات والتعامل معها سريعا
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