اعرف نتيجة الإعدادية بالجيزة على موقع الخليج 365 بالاسم ورقم الجلوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” ، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم، بعد اعتمادها من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم الخميس، بنسبة نجاح 81.27%، ونتيجة الإعدادية المهنى بنسبة نجاح 86.5% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة ضعاف السمع بنسبة نجاح 98.5 % .
وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية فى الجيزة 193 طالب وطالبة، بنسبة مرتفعة عن العام الماضى، حيث تقدم للامتحان 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم 143023 طالب وطالبة، نحج منهم 116239 طالب وطالبة.
من جانبه أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أدارة الهرم التعليمية فى المركز الأول بنسبة نجاح 90٪ وإدارة الشيخ زايد فى المركز الثانى بنسبة نجاح 89% وإدارة جنوب الجيزة بنسبة نجاح 88 %.
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