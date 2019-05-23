شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: انتظام الامتحانات والطلاب لم يتأثروا بارتفاع درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، انتظام العملية الامتحانية داخل لجان الكليات المختلفة التى تجرى الآن امتحانات نهاية العام الدراسى بها، موضحا أنه تم تكثيف عدد المراوح فى كل قاعات الامتحانات، وأنه لا توجد حتى الآن أى حالات إغماء أو تأثرات بارتفاع درجة حرارة الجو.

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفترة الأولى من الامتحانات بدأت الساعة 10 صباحا وانتهت فى الثانية عشرة ظهرا، مشيرا إلى أن الفترة الثانية من الامتحانات تنطلق بداية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أنه تم تكثيف الرعاية الطبية وسيارات الإسعاف بالحرم الجامعى وبالقرب من اللجان الامتحانية.