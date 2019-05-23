شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع السيسي مع «مدبولي» ووزير السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن «الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد، لرفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات«.

وأشار «راضي» إلى تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي لتطوير وحماية منطقة المنتزه؛ حيث وجه الرئيس بمواصلة عملية التطوير الشامل للمنطقة في إطار تصميم سياحي عالمي يتسق مع مكانتها وقيمتها، ويهدف لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بها واستعادة الوجه الحضاري للمنتزه كأحد أهم معالم الإسكندرية، بما يساهم في إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالإسكندرية.

Advertisements

وأوضح أن «المشاط» عرضت الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لاسيما رفع كفاءة العنصر البشري من خلال أنشطة تأهيل الكوادر المتميزة وتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة ليصبح أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطوير دور صندوق السياحة لدعم العديد من القطاعات ذات الصلة كالمحافظات السياحية وتنشيط السياحة.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير السياحة نوهت في ذات السياق إلى مبادرة «ختم المساواة بين الجنسين» التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس القومي للمرأة، وذلك لدعم دور المرأة الاقتصادي في قطاع السياحة في مصر، كمحور أساسي من محاور الإصلاح الهيكلي للقطاع السياحي، وبما يتماشى مع المعايير والاتجاهات الدولية الحديثة في هذا الخصوص، وكذا يعزز من خطة القطاع لفتح أسواق سياحية جديدة وافدة لمصر، ويدعم أيضاً تطبيق التنمية المستدامة في السياحة المصرية.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي لتطوير وحماية منطقة المنتزه؛ حيث وجه الرئيس بمواصلة عملية التطوير الشامل للمنطقة في إطار تصميم عالمي يتسق مع مكانتها وقيمتها، وتعزيز الجهود لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بها واستعادة الوجه الحضاري للمنتزه كأحد أهم معالم الإسكندرية، بما يساهم في إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالإسكندرية.

وأضاف السفير بسام راضي أن الدكتورة رانيا المشاط عرضت أيضاً تطورات مشروع المتحف المصري الكبير الذي يلقى اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي ترقباً لافتتاحه باعتباره أكبر متاحف العالم، فضلاً عن مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة عين الصيرة، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بالالتزام بالجداول الزمنية المخصصة لتلك المشروعات الكبرى، وكذلك الانتهاء من كافة الخدمات ذات الصلة بتلك المشروعات قبل بدء التشغيل.