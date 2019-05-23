شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حرائق في قرى كفر الشيخ بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة في اندلاع النيران بعشرة حرائق بقرى المحافظة، وهرعت سيارات الإطفاء لموقع الحرائق بسيارات الإطفاء لإخمادها.

وكان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأموري مراكز كفر الشيخ وسيدي سالم ومطوبس وبيلا بنشوب حرائق متفرقة في بعض القري.

وهرعت 20 سيارة إطفاء لمواقع نشوب تلك الحرائق، تحت إشراف العميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة وتم السيطرة على الحرائق قبل امتدادها للمنازل المجاورة، ولم يصب أى من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق بحريق بقرية اريمون بكفر الشيخ.

ونشبت الحرائق بقرى أريمون مركز كفر الشيخ، في منافع بفناء منزل، كانت عبارة عن قش وأخشاب وخلافه، وتم السيطرة علي الحريق وتعرض مواطنون للاختناق نتيجة الدخان المتطاير. وتم إسعافهم عن طريق سيارة إسعاف انتقلت للموقع.

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كما نشبت حرائق بقرية الكوم الطويل في مركز بيلا ومدينة سيدي غازي بمركز كفر الشيخ وتم الدفع بـ 4 سيارات لمكافحة الحريق.

وفي قرية المندورة بمركز دسوق، نشب حريق هائل بأرض قمح ملكاً لأحد المواطنين، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لحقول القمح المجاورة.

وفي قرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق، نسب حريق بمخبز بلدي وحظيرة مواشي وتم إنقاذ الماشية بها، والدفع بـ 3 سيارات للسيطرة علي الحريق.

كما نشب حريق بمركز مطوبس بتشوينات قش على جسر إحدى الترع وتم الدفع بسيارتين للسيطرة على الحريق.

وفي قرية منشية عباس، نشب حريق هائل بأحد المنازل والتهم المطبخ. وتبين أن سبب الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي بغسالة، وتم الدفع بـ 3 سيارات والسيطرة على الحريق.