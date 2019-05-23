شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حولنا «تل العقارب» إلى منطقة عريقة.. وافتتاح «روضة السيدة» قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن المحافظة نجحت في تحويل منطقة تل العقارب التي تعد واحدة من البؤر العشوائية المهددة لحياة المواطنين إلى مجتمع عمراني يليق بالمواطنين ويتماشى مع الطابع المعماري المميز للمنطقة التاريخية، حيث تغيير اسمها إلى «روضة السيدة».

وأضاف عبدالعال أن المنطقة تقع في واحدة من أعرق مناطق العاصمة، وهي منطقة السيدة زينب.

وذكر أن تل العقارب من المناطق العشوائية ذات «السكن غير الملائم» وتقع على مساحة 7 أفدنة تقريبًا، ومُقامة بالكامل على تل من الحجر الجيري.

وأشار إلى أنه في إطار سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس بالقضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق الخطرة وتوفير حياة كريمة لهم قامت المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات بوضع التخطيط الأمثل والنموذج الراقي لتطوير المنطقة، وذلك بما يتناسق مع الإطار العام لمنطقة السيدة زينب بإضافة الشكل الجمالي للعمارات.

Advertisements

وأوضح «عبد العال» أن المشروع تضمن إقامة 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية، جمعيها في 16 عمارة مُكونة من طابق أرضي و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه.

وقد تم تصميم العمارات طبقاً لثلاث نماذج تلبي احتياجات المواطنين القاطنين في المنطقة مع مراعاة الطابع المعماري لتلك المنطقة التاريخية خاصة، وبناء على توجيهات الرئيس تم تجهيز الوحدات بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.

وأضاف المحافظ أنه تم إطلاق اسم «روضة السيدة» على المشروع استجابة لسكان المنطقة، وأنه سيتم افتتاح المشروع قريبًا.

قبل التطوير

منطفة تل العقارب سابقاً

منطفة تل العقارب سابقاً

بعد التطوير

منطقة روضة السيدة