شكرا لقرائتكم خبر عن خبير زراعي يناشد المزارعين تغطية النباتات في ظل ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور الدكتور عبدالحكيم شوقي بدوي، الأستاذ بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعية، المزارعين إجراء عمليات الري في الصباح الباكر أو آخر النهار.

وأضاف «بدوي» أنه لا ينصح بري النباتات أثناء فترات النهار والحرارة مرتفعة وذلك في جميع الزراعات، فضلا عن تغطية النباتات بقش الأرز أو سعف النخيل لتقليل أضرار الحرارة المرتفعة ولفحة الشمس والمحافظة على ألا تزيد نسبة الرطوبة تحت الأغطية مما يساعد على نمو الفطريات وبالتالي يحدث تلف وتعفن للثمار.

ونصح «بدوي» أنه يمكن رش النباتات ببعض العناصر الغذائية وخاصة مركبات الكالسيوم مما يساعد على تحمل الثمار لارتفاع درجات الحرارة.