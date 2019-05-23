شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بسبب قرار تسريح معلمين التعاقدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بطلب إحاطة عاجل واستدعاء وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم بسبب المعلمين وكوارث وأزمات التعاقدات وقرارا تسريحهم.

أضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور برجاء التكرم بتوجيه طلب إحاطه عاجل واستدعاء وزير التربية والتعليم حول تجديد التعاقد مع ما يزيد عن 35 ألف معلم ومعلمه للاستفاده بخبراتهم التعليمية والتربويه وتحقيق الاستقرار.

Advertisements

تابع النائب «نظرا لخطوره ما يتردد أن وزاره التربيه والتعليم سوف تقوم بالاستغناء عن ما يزيد عن 35 ألف معلم ومعلمه تنتهي عقودهم المؤقته في 30 مايو الحالي ٢٠١٩ وعدم التجديد لهم وإعلان مسابقه جديده وعدم الاستفاده من الخبرات التعليميه والتربويه التي اكتسبها هؤلاء المعلمين والمعلمات».

بالإضافة إلى التغاضي عن ملفاتهم الكامله المستوفاه الخاصه بهم وهو ما يعتبر هدر للكوادر والإمكانيات المتاحه ويمس المحافظه على الاستقرار الاجتماعي والإنساني والمهني لهؤلاء المعلمين والمعلمات ومن أجل الصالح العام الهدافة التعليميه والتربوية.

اختتم النائب «برجاء توجيه طلب إحاطه عاجل إلى وزير التعليم استدعائه أمام لجنه التعليم بالمجلس من أجل وضع حلول لهذه المشاكل قبل بدء العام الدراسي الجديد، وحفاظا على اسقرار العمليه التعليميه».