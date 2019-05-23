شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ضبط 5 طن لحوم فاسدة بمختلف المحافظات في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً رسمياً من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك، ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، وبلغ إجمالي المضبوطات حوالي 5 أطنان، و612 كجم، في 20 محافظة.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الكميات المضبوطة عبارة عن دواجن ولحوم وأسماك مجمدة، غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وتم الضبط بمحافظات «القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، الجيزة، أسيوط، قنا، البحيرة، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، المنيا، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، اسوان، الإقصر»، فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 78 محضرا، بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.