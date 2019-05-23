شكرا لقرائتكم خبر عن أم عبدالله: «الرئيس السيسى تناول معنا الإفطار.. وقال احكوا لي على كل حاجة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبرت أسرة محمد حميد عطوة منصور، البدوي، الشهير بأبوعبدالله مرضي من قبيلة أولاد سعيد بقرية الوادي وزوجته أم عبدالله، عن سعادتهم التي لا توصف لدعوتهم وتناول الافطار الرمضاني مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، وأنهم غير مصدقين حتى الآن.

وقالت أم عبدالله، إن الرئيس السيسي تناول الإفطار معنا وشعرنا أنه مواطن عادي وواحد مننا وليس رئيس، مشيرة أن الرئيس السيسي قال لهم أثناء الافطار، احكوا لي على كل حاجة، واستمع لنا، وأوضحت أم عبدالله أنها قالت للرئيس السيسي، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يقضى حاجات جميع أهالى جنوب سيناء، ويلتقي كل من يريد مقابلته.

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وأضافت أم عبدالله، أن طلبت من الرئيس عودة الإعلامية منى سالم أمينة للمجلس القومي للمرأة لجنوب سيناء، لأنها حققت تواصلا مع جميع السيدات بجنوب سيناء وقامت بتوثيق الزواج البدوي.

وأضاف محمد حميد أبوعطوة الشهير بأبوعبدالله مرضي، أن الرئيس السيسى سأل عن طريق ازدواج النفق شرم الشيخ وجامعة الملك سلمان وقال إن :«هناك حاجات حلوة كتير سوف تنتظر أهالى سيناء».

وكان أمس الأول تناول الرئيس السيسي إفطار رمضاني مع عدد من الأسر المصرية البسيطة في قصر الاتحادية، وقام باستقبالهم ودار حوار معهم خلال الإفطار.

إفطار الرئيس السيسي