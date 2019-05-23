شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: المراكز التكنولوجية نقلة نوعية تخدم المواطن بشكل حضاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الخميس، اجتماعًا ناقش خطة تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية والتعرف على الموقف التنفيذي لاستكمال تطوير المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

كما تم استعراض المشاكل التي تعوق دون استكمال التطوير بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك لإيجاد حلول فعلية لها حتى يتسنى استكمال تطوير وميكنة هذه المراكز التكنولوجية.

وأوضح المحافظ أن المنوفية من أكثر المحافظات تطبيقا لمشروع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مُشيرا إلى أنه تم تطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام وتحويله من التعامل بالنظام الورقي إلى النظام الإلكتروني من خلال استقبال شكوى المواطن وإدخالها على منظومة الشكاوى الإلكترونية الحكومية وبحثها وإفادة المواطن بموقف الشكوى.

Advertisements

ولفت أنه يوجد 12 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى المحافظة، يعمل بالفعل منها 10 مراكز تكنولوجية وجارى العمل في تجهيز وتطوير2 مركز تكنولوجي بالديوان العام ومركز شبين الكوم، وذلك للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين ولتحقيق التنمية على أرض المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري للمواطن وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء للخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في وقت قياسي بسرعة وكفاءة عالية.

من جانبه، أوضح اللواء محمد عز، المشرف العام على مشروع المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عملية تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري للحاق بالتقدم التكنولوجي والعلمي، وكذا استثمار الإمكانيات البشرية والعلمية والفنية وتطبيق معايير جودة الخدمات الحكومية وذلك في إطار المشروع القومي لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة.

وقال إن سيتم ربط المراكز التكنولوجية بالوزارة والمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مما يؤدي إلى إطلاع متخذي القرار على آلية أداء الخدمات والمعاملات.

وعقب الاجتماع تفقد المحافظ، يرافقه اللواء محمد عز، المركز التكنولوجي، وأشاد به جميع الحضور وبإمكانياته البشرية والفنية ومستوى أدائه في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

محافظ المنوفية المراكز التكنولوجية نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات