شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لمشروع رفيق المسن (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن فتح باب التقديم لمشروع رفيق المسن، والذي يستهدف تأهيل 150 شابا وفتاة، حيث يبدأ التقديم على الموقع الرسمي للوزارة لمدة أسبوعين اعتباراً من 23 مايو إلى 6 يونيو 2019، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بملف كبار السن.

وقالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الاهتمام برعاية المسنين وكبار السن يعد أحد أهم محاور عمل الوزارة ليس فقط في دور الرعاية، ولكن أيضا من خلال توفير فرص مناسبة لرعاية كبار السن في منازلهم من خلال تأهيل وتدريب رفيق المسن.

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من جهتها، أوضحت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن المشروع يقبل المتدربين من الجنسين من سن 18 وحتى 45 سنة من الحاصلين على الثانوية العامة أو مايعادلها، والخاليين من الأمراض الجسدية والنفسية على أن يقدم المتدرب شهادة فيش وتشبيه سارية، مضيفة أنه تم إعداد منهج تدريبى موحد وشامل لرفيق المسن ومن المقرر بدء البرامج التدريبية وتوزيع الحقائب التدريبية عقب غلق باب التقديم واختيار من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة.

كما سيحصل المتدربين بعد اجتياز مدة الدورة التدريبية على مميزات منها الحصول على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي على تقديم خدمات رعاية المسنين معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل بعد الانتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدأ من 4000 جنيه، وسيتم استقبال السيرة الذاتية من محافظات (القاهرة –الجيزة –القليوبية- الإسكندرية) فقط وهى محافظات المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج ويتم إرسال السير الذاتية للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي على موقع الوزارة من خلال الرابط التالي: [email protected]

وأضافت الألفى أن برنامج رفيق المسن يأتى تفعيلاً وتنفيذاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً بين الوزارة والمعهد القومى لعلوم المسنين جامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات الأهلية ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية باعتبارها خدمة أفضل للمسنين مع إيجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن بالتعاون مع الجمعيات الشريكة ذات الخبرة في هذا المجال.