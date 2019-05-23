محافظ الدقهلية يكرم «المصري اليوم» وفريق العمل الميداني للإسهامات الإيجابية في الاستفتاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، الزميلة غادة عبد الحافظ مديرة مكتب «المصرى اليوم»، وفريق العمل الميداني بالمحافظة، الذي يتكون من 22 شابًا وفتاة لجهودهم البارزة خلال التجهيز وإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تمت خلال أبريل الماضي، بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة والمحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد.

وأشاد المحافظ بجهود الزميلة غادة عبدالحافظ لجهودها في العمل العام وإسهاماتها الإيجابية خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ودورها المتميز فى التغطية الصحفية خلال الاستفتاء. كما كرم سوسن يوسف مجاهد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة ومنى محمد حلمي نائب رئيس حي غرب المنصورة لجهودهم الملموسة أيضًا.

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وقال المحافظ: «أتمنى لو أستطيع تكريم جميع أعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وكل من ساهم ولو بكلمة في إنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية في ملحمة وطنية مشرفة».

وأضاف أن جهود الجميع لها كل التقدير وإننا نحيي كافة الأجهزة التي بذلت جهودا كبيرة لإنجاح الاستفتاء وظهور مصر بالمظهر الحضاري اللائق بها أمام أهلها وأمام العالم كله، وفي مقدمتها القوات المسلحة وأجهزة الشرطة ،لأن الإستفتاء بعث برسائل إيجابية انعكست على الأداء السياسي والاقتصادي بين مصر ودول العالم كله، وأثبت وعي الشعب المصري، وأكد أن أبناء الدقهلية يستحقون التقدير على ما قدموه، وإقبالهم على لجان التصويت، والمظهر المشرف الذي ظهروا به.

وفي ختام اللقاء، قدم «شاروبيم» شهادات التقدير للمكرمين ووجه لهم الشكر على جهودهم التي كان لها الأثر الطيب في تحفيز وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية وطلب من أعضاء فريق العمل الميداني استمرار البذل في مختلف القطاعات بالمحافظة.

محافظ الدقهلية يكرم المصرى اليوم وفريق العمل للإسهامات الإيجابية فى الإستفتاء

تكريم المصرى اليوم

محافظ الدقهلية يكرم المصرى اليوم وفريق العمل للإسهامات الإيجابية فى الإستفتاء

محافظ الدقهلية يكرم المصرى اليوم وفريق العمل للإسهامات الإيجابية فى الإستفتاء

محافظ الدقهلية يكرم المصرى اليوم وفريق العمل للإسهامات الإيجابية فى الإستفتاء