شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء الإدارة العامة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بقطاعاتها الأربعة على مستوى الجمهورية، الأحد المقبل، في تسليم خطابات الندب للمشاركين في أعمال الامتحانات كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحان والملاحظين والمعاونين وتقدير الدرجات.

وقالت الوزارة إنه سيتم فتح الباب لتلقي طلبات الاعتذار عن عدم المشاركة في أعمال لامتحانات لمدة ثلاثة أيام فقط هي 27 و28 و29 مايو الجاري، وذلك وفقاً للتعليمات المنظمة والقواعد المعمول بها.

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وأوضح خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء تسليم خطابات الندب تأتي في إطار الاستعدادات النهائية للوزارة لعقد الامتحان.

وأشار عبدالحكم إلى أنه تم مراعاة عدم تكرار توزيع المعلم على ذات لجنة سير الامتحان التي شارك فيها بامتحانات العام الماضي وكذلك البعد الجغرافي بين لجان السير ومحل الإقامة حرصاً على توفير سبل الراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات ولضمان تحقيق الجودة المطلوبة والغاية المرجوة من العملية الامتحانية.

يأتي ذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداً لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، والذي من المقرر أن يبدأ اعتباراً من يوم السبت 8 يونيو 2019 ويستمر حتى الأربعاء 3 يوليو 2019.