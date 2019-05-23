شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الآثار مع سفير نيوزيلندا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الخميس، السفير جريج لويس سفير نيوزيلندا بمصر، والذي حرص على لقاء الوزير فور تقلده مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.

تناول اللقاء العديد من الموضوعات لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الاثري وتبادل الخبرات.

كما تناول أيضاً مناقشة إجراءات استرداد عدد من القطع الأثرية كان متحف وانجانوي النيوزيلندي تلقاها كإهداء في عشرينات القرن الماضي من أحد المواطنين النيوزيلنديين، ومن المقرر أن يتم تسليم تلك القطع إلى السفارة المصرية خلال الشهر القادم لاتخاذ باقي الإجراءات لعودتها إلى أرض الوطن مصر.