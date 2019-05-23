شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: 50 مليون جنيه من «ناصر الاجتماعي» لتطوير حضانات القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة، شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي يتم بموجبه توفير تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة من خلال تقديم قروض بدون فوائد من البنك لأصحاب الحضانات.
وقالت «والي» إن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات لما له من أثر اجتماعي تنموي كبير على الاسرة المصرية، وخصوصاً من جانب توفير فرص عمل للميسرات في الحضانات وإتاحة بيئة مناسبة تساعد المرأة على الخروج للعمل وترك أبناءها في مكان مناسب.
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