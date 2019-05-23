شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للتصنيع" تحتفل بعيدها الـ44 وتكرم المبتكرين والمحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة حريصة دائما على تكريم المُتميزين والمُبتكرين والمُحالين للمعاش من أبنائها، مشددا على أن الوطن يشهد حاليا مرحلة تنمية حقيقية برؤية مستقبلية، يحتضن فيها العلماء والمبتكرين، ويحقق طموحات أبنائه من المتفانين والمخلصين.

وأكد "التراس"، فى كلمته خلال احتفال الهيئة بالعيد 44 لتأسيسها، أهمية تطوير المهارات والإمكانات، واكتساب المعارف اللازمة للتعامل بمرونة مع كل التحديات والمتغيرات.

وكرم رئيس الهيئة خلال الاحتفالية، المحالين إلى المعاش من أبناء الهيئة، وكرم المهندسة هالة إبراهيم محمود البسيونى، مدير عام التصميم بمصنع قادر، لحصولها على أفضل ابتكار بالهيئة عن "استخدام عش النحل فى تطوير العربة المدرعة الفهد لمجابهة العدائيات الجديدة"، وجاء التكريم تقديرا وعرفانا بما قدمه أبناء الهيئة من جهد وتضحيات فى دعم مسيرة التطوير والتحديث. موضحا أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على تكريم كل من تفانى وأخلص فى العمل، فى إطار تكريم العامل المثالى.

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وأشار "التراس" إلى دعم ومساندة الهيئة لمواصلة أبنائها طريق التفوق العلمى، والحصول على أعلى المراتب العلمية، لما لذلك من أثر إيجابى فى العمل والإنتاج، فضلا عن اكتساب أفضل المعارف، مؤكدا أهمية مجتمع المعرفة والتحول الرقمى الذى ننشده، باعتباره ركنا أساسيا فى بناء المجتمع العصرى الذى نسعى إليه.

وشدد رئيس "العربية للتصنيع" على أهمية العمل الجماعى داخل منظومة الهيئة، فى إطار تكريم مصنع المحركات بجائزة أفضل منتج صناعى "طلمبات محطات الصرف الصحى بتصميم مصرى 100%". كما حرص "التراس" على التقاط الصور التذكارية مع المكرمين، إضافة إلى تكريم فرق "الهوكى" فى نادى مصنع الطائرات، الذى حصد عديدا من البطولات على مستوى الجمهورية، وكرم كذلك فريق "الكاراتيه" فى النادى.