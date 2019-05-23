طالب بدرجة لص.. اتفق مع صديقه على سرقة شقة خالته بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تدرِ صاحبة الـ35 سنة أن إبلاغها عن سرقة مشغولات ذهبية من شقتها سينتهي بصدمة غير متوقعة بشأن هوية الجاني، ظنت للوهلة الأولى أن الأمر حادث مدبر من محترفين لكن تحريات المباحث توصلت إلى أن المتهم ليس غريبا.

تلقى العميد أحمد وحيد مأمور قسم الجيزة بلاغا من "هيام. ف" 35 سنة، حاصلة على دبلوم تمريض، مقيمة شارع محمود سلامة جزيرة الدهب، باكتشافها سرقة 5 أطقم ذهب (خاتم – أسورة – حلق – سلسلة) وسلسلة بدلاية ومبلغ مالي 6 آلاف ريال سعودي من داخل الشقة سكننها.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقة المبلغة ويدعى "أحمد. م" 19 سنة، طالب مقيم ساقية مكي بالاشتراك مع عامل يدعى "أدهم.م" 18 سنة، مقيم جزيرة الدهب السابق اتهامه في قضية سرقة مسكن.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد هشام فتحي والنقيبين أحمد يوسف وعمر مبارك معاونو مباحث الجيزة من ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة.

قرر الأول أنه اتفق مع صديقه على سرقة خالته وأطلعه على تحركاتها، وبتاريخ الواقعة توجها سويا للعقار محل البلاغ وانتظر الأول بالأسفل للمراقبة وتسلق الثاني المواسير ودلف داخل الشقة عن طريق "شباك المنور" واستولى على المسروقات.

أمكن ضبط المسروقات و2 ساعة رولكس حريمي بمسكن الثاني، بعرضها على المجني عليها تعرفت عليها، وأضافت بعدم انتباهها لسرقة الساعتين، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.