بـ15 كيلو وسلاح وذخيرة.. ليلة سقوط "إمبراطور البانجو" في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث البدرشين منزل مسجل خطر اتخذه وكرا للاتجار في نبات البانجو المخدر.

وردت معلومات للعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث العياط والبدرشين، بأن "ياسر. م" 42 سنة، عاطل ومقيم قرية أبو رجوان القبلي دائرة مركز البدرشين، والسابق اتهامه في 4 قضايا (سرقة مسكن – سرقة متنوعة – سرقة وسائل نقل) آخرهم 2005 سرقة مسكن، يزاول نشاطا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا منزله مسرحا لنشاطه الآثم.

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عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية منزل المتهم بقيادة الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين أسفرت عن ضبطه وبحوزته 44 لفافة تحوي نبات البانجو لمخدر تزن 15 كيلو و170 جرام، هاتف محمول، بندقية خرطوش عيار 12 مم، 18 طلقة ومبلغ 4 آلاف و100 جنيه.

اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الناري بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، أحاله العميد خالد فهمي مأمور قسم البدرشين إلى النيابة العامة للتحقيق.