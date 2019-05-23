جريمة عمرها شهر.. كواليس سرقة "مغارة علي بابا" في الحي الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مديرية أمن الجيزة عن التفاصيل الكاملة لسرقة مصوغات ذهبية وأحجار كريمة تحف بملايين الجنيهات من شقة طبيب في العجوزة.

تلقى العميد أيمن الجيار مأمرو قسم العجوزة بلاغا من "نهى. ن. س" 52 سنة، مديرة شركة فيزا انترناشونال مقيمة بشارع وادي النيل، باكتشافها سرقة مصوغات ذهبية من داخل علبة بالدولاب الخاص بغرفة نوم شقة والدها بالطابق الخامس بذات العقار عبارة عن (6 خواتم - 3 سلاسل – عقد – فص ألماظ – 20 ألف جنيه) خاصين بوالدتها المتوفية في 4 يناير الماضي، وأن آخر مشاهدتها للمسروقات بتاريخ الوفاة.

واتهمت مقدمة البلاغ كلا من: "رضا. ي" 45 سنة، عامل نظافة بالشقة مقيم عزبة عبدربه بالمنيب دائرة قسم الجيزة، و"مريم. ج" 23 سنة، خادمة بالشقة، تقيم شارع صلاح الدين عبد المجيد الخانكة بالقليوبية.

تبين بالفحص أن الشقة محل البلاغ مكونة من 4 غرف نوم و2 دورة مياه وصالة ومطبخ وسلامة جميع منافذ وأبواب الشقة وعدم وجود ثمة آثار عنف أو بعثرة بمحتوياتها.

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شكل العميد عمر طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة فريق بحث لسرعة ضبط مرتكب الواقعة ترأسه العقيد عمرو البرغي مفتش وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو وزيد وكيل الفرفة.

أسفرت جهود الرائدين عمرو فاروق وأحمد عادل معاونا مباحث العجوزة إلى أن عامل النظافة وراء ارتكاب الواقعة مستغلا تردده على الشقة محل الحادث يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بدعوى القيام بأعمال نظافة الشقة حيث سرق المصوغات الذهبية المشار اليها.

باستدعائه اعترف بارتكابه الواقعة منذ شهر تقريبا خلال تواجده في المنزل وإخفائه للمسروقات بمسكنه، وأرشد المتهم عن المسروقات حيث أمكن ضبط كمية المشغولات الذهبية والمجوهرات ( 12 دبلة – 6 سلسلة – 11 طقم حلق – مرصعة بفصوص من الألماس والأحجار الكريمة - 1 انسيال – 5 دلاية منهم 3 علي شكل صليب) كما تم ضبط بعض التحف الفضية عبارة عن أطباق وتماثيل وكؤؤس.

عقب تقنين الإجراءات وبعرض المضبوطات على المبلغة تعرفت عليها، وأضافت عدم انتباهها لسرقة التحف الفضية خلال الفترة الماضية، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.