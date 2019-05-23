بسبب حرارة الجو.. احتراق أتوبيس نقل عام بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب بمحرك أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالتجمع الخامس بسبب ارتفاع حرارة الجو. تلقى مسؤول غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بأتوبيس نقل عام أثناء سيره بمحور المشير بمنطقة التجمع، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الواقعة وتم السيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية.

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