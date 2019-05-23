"أمن القاهرة" يضبط 3 متهمين بسرقة 700 ألف جنيه من سيارة موظف بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

ألقى ضباط مديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية لاتهامهم بسرقة 700 ألف جنيه من سيارة مواطن.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من أحد الأشخاص (مدير حسابات بشركة توريدات عمومية) بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي قدره (700 ألف جنيه) خاص بالشركة عمله من فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة المعادي وتوجه لمسكنه مستقلاً السيارة ملكه وقام بركنها أمام محل سكنه وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه، وعقب عودته لاستقلال السيارة اكتشف كسر الزجاج الخلفي وسرقة المبلغ المالي.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده من خلال جمع المعلومات عن تحديد السيارة الملاكي المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين (يحملان ذات الجنسية).

وتمكنت مباحث قسم التجمع من ضبط المتهمين في أحد الأكمنة وبحوزتهم (مبلغ مالي قدره 8500 جنيه)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التتبع وكسر زجاج السيارة) وأقروا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة.

واعترف المتهمون أنهم حولوا باقي المبلغ المالي لأهليتهم عن طريق شركة تحويل أموال، وتحرر المحضر عن الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.

