ضبط عصابة الأصدقاء الأربعة بعد تعديهم على سائق وسرقة سيارته بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة أمن الإسكندرية، القبض على مرتكبي واقعة سرقة سيارة بالإكراه والتعدي على قائدها بسلاح أبيض وإحداث إصابته.

تلقى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من سائق يفيد بأنه أثناء قيادة سيارته "ربع نقل" بدائرة القسم، استوقفه ثلاثة مجهولين والدلوف لداخل السيارة، وتعدوا عليه بسلاح أبيض وأحدثوا إصابته واستولوا منه على السيارة وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على 4 منهم وجاري استهداف الأخير والقبض عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد مساومة المجني عليه، والتحصل منه على مبلغ مالي مقابل إعادة السيارة، وأرشدوا عن السيارة والهاتف المحمول والأداة المستخدمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.