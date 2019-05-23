ضبط 5 أطنان سمن وزبدة فاسدة و109 قضايا تموينية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 109 قضايا متنوعة، أبرزها 18 منشأة بدون ترخيص، 16 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و29 مخالفة إنتاخ خبز ناقص الوزن.

كما شملت الجهود ضبط قضية غش تجاري (سمن وزبدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 5 أطنان و721 كيلوجراما.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.