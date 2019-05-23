بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الإعدادية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد وإسلام ضيف: اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019. وللحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس اضغط هنا.. وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة عبر الموقع الإلكتروني لنتيجة الإعدادية اضغط هنا.. وقال راشد، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية في الجيزة بلغ 146437 طالبا وطالبة حضر منهم 143023 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالبا وطالبة بنسبة 81.2 %، من بينهم 193 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة.

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