"بالأكياس وأوراق الصحف".. كيف واجه المصريون ذروة الحر؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تصوير – فريد قطب وإسلام فاروق وعلاء أحمد:

لم يجد مواطنون مصريون سوى الأكياس وأوراق الجرائد ليحتموا بها من لهيب الشمس، مع وصول الموجة الحارة ذروتها اليوم، وارتفاع درجة الحرارة إلى 45 درجة.

والتقطت عدسات الخليج 365، صورًا لبعض المواطنين في مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة وهم يحاولون الاحتماء من حرارة الشمس المرتفعة عن طريق وضع "أكياس البلاستيك وأوراق الصحف" فوق رؤوسهم، والاختباء في ظلال البنايات السكنية.

كانت وزارة الصحة حذرت من التعرض المباشر للشمس، الأمر الذي قد ينتج عنه الإصابة "بضربة شمس". وأعلنت إعداد خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحر، والتغيرات المناخية.

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