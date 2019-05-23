فلسفة عمل مجموعة هشام طلعت تقفز بمدينتي إلى العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري كشف الإعلان الجديد لمجموعة طلعت مصطفى عن مدينتي والذي أذيع في العديد من الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية المخططين العالميين لمدينتي خلال السنوات الـ10 القادمة. وأظهر الإعلان بوضوح فلسفة عمل مجموعة طلعت مصطفى في تطوير المجتمعات التي تبنيها خاصة مدينتي التي خطط لها منذ اللحظة الأولى بشكل علمي وصحيح وبخبرة أكبر الشركات والمكاتب العالمية. وعرض الإعلان المشروعات المنتظرة في مدينتي ومنها فندق فورسيزونز مدينتي، والـ Spine وهي منطقة جديدة سيتم العمل فيها لتكون من أكبر مراكز العالم في جذب الشركات العالمية والمحلية وكأكبر مركز إداري متكامل يحتوي على الخدمات والتكنولوجيا المتطورة بالإضافة الى السكن العصري والمناطق التجارية لأشهر الماركات والتوكيلات العالمية والأفكار الترفيهية الحديثة في العالم. Advertisements للمزيد، يمكنك زيارة صفحة مدينتي الرسمية عبر هذا الرابط: https://www.facebook.com/MadinatyOfficial/

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