"التعليم": تفعيل منظومة التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن التقديم للمستوى الاول لمرحلة رياض الأطفال على مستوى الجمهوري، انطلاقًا من حرص الوزارة على تطبيق مبادئ العادلة والمساواة والشفافية بين المتقدمين.

وكلفت الوزارة موجهي عموم رياض الأطفال بالمديريات التعليمية، باستخدام البوابات الإلكترونية المعدة من قبل الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، وأن يكون التقدم لرياض الأطفال باستخدام الأنظم التكنولوجية من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية.

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كما وجهت بالتأكيد على تفعيل منظومة النقل الإلكتروني بين المدارس في مرحلة رياض الأطفال، مع الإعلان عن ذلك في المدارس لأولياء الأمور أسوة بالأعوام السابقة.

ويبدأ التقديم لمرحلة رياض الأطفال على مستوى المديريات التعليمية، اعتبارًا من 1 يونيو 2019.