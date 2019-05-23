تفاصيل اتفاق حل أزمة العضويات المستثناة.. ورئيس الزمالك: "الصحفيون على راسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

في اتصال هاتفي، أعلن رئيس نادي الزمالك، لضياء رشوان نقيب الصحفيين انتهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بالنادي.

وكان النادي منع الصحفيين من الدخول في أعقاب واقعة تعدي عدد من لاعبي فريق كرة القدم على مصور المصري اليوم عبد الرحمن جمال.

وكشفت مصادر، لمصراوي، تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الطرفين، حيث تلقى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اتصالا هاتفيًا من رئيس نادي الزمالك، يخبره خلاله باعتماد اللجنة الأوليمبية للائحة الجديدة لنادي الزمالك مما يعني حل أزمة عضويات الصحفيين المستثناة والتي كانت سببا في منع الصحفيين من دخول النادي الفترة الماضية.

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وأضافت المصادر، أنه عقب ذلك تلقى "رشوان" شكاوى من صحفيين، تفيد بمنع الصحفيين من دخول النادي مجددًا، ما أثار استياؤه، حتى تدخل أحد الوسطاء لدى رئيس النادي، الذي أبدى امتعاضه مما حدث وطلب من أمن النادي عدم منع أي صحفي من الدخول.

من جانبه، أكد رئيس نادي الزمالك لرشوان ترحيبه بالصحفيين في ناديهم، خاصة بعدما اعتمدت اللائحة، قائلا: "الصحفيون على راسي وكنت حريصا على أن يظلوا موجودين لأنهم من أهم فئات المجتمع التي تعزز قيمة أعضاء النادي".

وكشفت مصادر لمصراوي، أن رئيس الزمالك أصدر تعليمات لإدارة الاشتراكات بمنع كتابة اسم الفئات المستثناة على كارنيه العضوية وهي "صحافة، قضاة، عسكرية والتي تشمل ضباط الجيش والشرطة"، حيث من المقرر أن تصدر الكارنيهات الجديدة في أغسطس المقبل تحت اسم "عضو عامل" للجميع دون تمييز وذلك بعد اعتماد اللائحة.