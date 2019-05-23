التعليم: تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية.. الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة بقطاعاتها الأربعة على مستوى الجمهورية، يوم الأحد 26 مايو 2019، تسليم خطابات الندب للمشاركين في أعمال الامتحانات كـ: رؤساء، ومراقبين أوائل للجان سير الامتحان، والملاحظين، والمعاونين، وتقدير الدرجات.

وقالت الوزارة، إنه سيجري فتح الباب لتلقي طلبات الاعتذار عن عدم المشاركة في أعمال لامتحانات لمدة ثلاثة أيام فقط هي: 27 و28 و29 مايو الجاري، وذلك وفقًا للتعليمات المنظمة والقواعد المعمول بها.

وأوضح خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن تلك الإجراءات تأتي في إطار الاستعدادات النهائية للوزارة لعقد الامتحان.

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وأشار عبد الحكم، إلى مراعاة عدم تكرار توزيع المعلم على ذات لجنة سير الامتحان التي شارك فيها بامتحانات العام الماضي، وكذلك البعد الجغرافي بين لجان السير ومحل الإقامة؛ حرصًا على توفير سبل الراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، ولضمان تحقيق الجودة المطلوبة والغاية المرجوة من العملية الامتحانية.

يأتي ذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادًا لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، والذي من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 ويستمر حتى الأربعاء 3 يوليو 2019.