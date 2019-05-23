أخبار مصر | ننشر أهم النقاط في بروتوكول التعاون الموقع بين "التضامن" وبنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أهم النقاط في بروتوكول التعاون الموقع بين "التضامن" وبنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي يتم بموجبه توفير تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة من خلال تقديم قروض بدون فوائد من البنك لأصحاب الحضانات، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وننشر تقريرا معلوماتيا يضم أهم النقاط في بروتوكول التعاون في 15 معلومة :_

1_تولي وزارة التضامن الاجتماعي إهتمام كبير بمشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات لما له من أثر اجتماعي تنموي كبير على الاسرة المصرية وخصوصاً من جانب توفير فرص عمل للميسرات في الحضانات.

2_ إتاحة بيئة مناسبة تساعد المرأة على الخروج للعمل وترك ابناءها في مكان مناسب.

3_ تعمل الوزارة في هذا المشروع على محورين اساسيين الأول خاص بالجمعيات الاهلية التى تقدم خدمات الحضانات ويتم تمويله من خلال منح يقدمها صندوق اعانة الجمعيات.

4_ والثانى هو محور القطاع الخاص الذى يتم تمويله من خلال بنك ناصر الاجتماعى في إطار التمويل الذى تتيحه الوزارة بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنية.

5_ اعداد منهج موحد يؤهل الأطفال ليكون لديهم قدر من المهارات والقدرات التي تؤهلهم قبل دخول المدارس.

6_ اعداد حقائب تدريبية سيتم الإعتماد عليها في الجوانب التعليمية في الحضانات المطورة لرفع كفاءة الميسرات.

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7_ تحقيق النواتج التعليمية المطلوبة وتحسين المحتوى التعليمى، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم لان وزارة التعليم لديها مشروع ضخم لتطوير التعليم ولابد ان يتسق ما يتعلمه الطفل في مرحلة الحضانه حتى سن 4 سنوات مع ما تخطط له وزارة التعليم في المراحل التالية.

8_ يمول بنك ناصر يستهدف كل المحافظات

9_ تطوير اكبر عدد من الحضانات القائمة ومنحها فرص لبناء قدرات حقيقية للعاملين بها او على مستوى التجهيزات.

10_ يهدف لمنح الحضانات غير المرخصة الفرصه لاستكمال شروط الترخيص والاندماج في القطاع الرسمى.

11_ أهم مراحل النمو التي يمر بها نظراً لكونها حجر الأساس في بناء وتكوين وتنشئة شخصية الطفل تم توقيع البروتوكول الذي يستهدف أصحاب الحضانات القائمة المرخصة وغير المرخصة بحد أقصى للتمويل 500 الف جنيه بدون فوائد وبمصاريف إدارية بنسبة 5 % لأجمالي مدة القرض تخصم مرة واحدة .

12_ فترة سداد التمويل تبدأ من سنة حتى اربع سنوات على الا يقل سن العمل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية فترة التمويل ومن الحاصلين على مؤهل عالي مناسب

13_ معايير واشتراطات الحضانة يجب ان تراعي احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال واستيعاب الاعداد المناسبة وتوفير المرافق اللازمة.

14_ استحداث هذا النوع من التمويل جاء في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

15_ تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي حيث تحرص الدولة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة