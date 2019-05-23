أخبار مصر | "التضامن" تفتح باب التقديم لمشروع "رفيق المسن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تفتح باب التقديم لمشروع "رفيق المسن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه استكمالاً للمرحلة الأولى لمشروع رفيق المسن، فإنها تعلن عن فتح باب التقديم للمشروع والذي يستهدف تأهيل 150 شابا وفتاة، حيث يبدأ التقديم على الموقع الرسمي للوزارة لمدة أسبوعين اعتباراً من 23 مايو 2019 إلى 6 يونية 2019، وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بملف كبار السن.

وتهتم الوزارة برعاية المسنين وكبار السن، حيث يعد أحد أهم محاور عملها توفير فرص مناسبة لرعاية كبار السن في منازلهم من خلال تأهيل وتدريب رفيق المسن.

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وأوضحت سمية الألفى رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن المشروع يقبل المتدربين من الجنسين من سن 18 وحتي 45 سنة من الحاصلين علي الثانوية العامة أو مايعادلها، والخاليين من الأمراض الجسدية والنفسية علي أن يقدم المتدرب شهادة فيش وتشبيه سارية.

وأضافت أنه تم إعداد منهج تدريبى موحد وشامل لرفيق المسن ومن المقرر بدء البرامج التدريبية وتوزيع الحقائب التدريبية عقب غلق باب التقديم واختيار من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة.

كما سيحصل المتدربين بعد اجتياز مدة الدورة التدريبية علي مميزات منها الحصول علي شهادة أجتياز البرنامج التدريبي على تقديم خدمات رعاية المسنين معتمدة من وزارة التضامن الإجتماعي، بالأضافة لتوفير فرصة عمل بعد الإنتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدأ من 4000 جنيها، وسيتم استقبال السيرة الذاتية من محافظات (القاهرة –الجيزة –القليوبية- الإسكندرية) فقط وهى محافظات المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج ويتم إرسال السير الذاتية للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي على موقع الوزارة من خلال الرابط التالي: [email protected]

واضافت الألفى أن برنامج رفيق المسن يأتى تفعيلاً وتنفيذاً لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخراً بين الوزارة والمعهد القومى لعلوم المسنين جامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات الأهلية ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن فى مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية باعتبارها خدمة أفضل للمسنين مع إيجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن بالتعاون مع الجمعيات الشريكة ذات الخبرة فى هذا المجال.