أخبار مصر | رئيس مصنع 200 الحربي يناقش سبل تطوير سير العمل وتحسين معدل الأداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مصنع 200 الحربي يناقش سبل تطوير سير العمل وتحسين معدل الأداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اللواء مهندس يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإلإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع لوزارة الإنتاج الحربي مع السادة العاملين بالمصنع بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة اللواء رفيق رزق ورئيس قطاع التنسيق والمتابعة اللواء إميل حلمى، ورئيس القطاع الإداري اللواء أحمد أمين، ورئيس قطاع الأمن العميد طلال أحمد كامل، ورئيس القطاع المالي والاقتصادي المحاسب سيد صلاح، ورئيس اللجنة النقابية المهندس سعيد شافعي زياده ، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بطبيعة سير العمل فى المصنع وزيادة الإنتاج والمشكلات التى تواجه العاملين وكيفية حلها.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة مستجدات الأمور فى المصنع من حيث انتهاء بعض المنتجات ودخول منتجات أخرى بديلة وأخرها التعاقد مع شركة فوتون المتخصصة فى نقل تكنولوجيا صناعة الاتوبيسات الكهربائية بعدد (٢٠٠٠ اتوبيس ) بنسبة ٢٤% تصنيع محلي والذى تم توقيعه خلال شهر أبريل الماضى.

كما أجاب رئيس مجلس الإدارة على كل أسئلة العاملين بالمصنع وتم مناقشة كيفية حل بعض المشكلات الخاصة بخطوط الإنتاج فى المصنع والأمور المتعلقة بالسلع المعمرة ، كما تم مناقشة سبل تقديم الدعم المقدم لرحلات العاملين للمصايف وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للعاملين وترتيب القيام بالإجازات فى كل قطاع دون تعطيل سير العمل.

وفى نهاية اللقاء تم حث جميع العاملين على الاجتهاد فى العمل للحفاظ على ماوصل إليه المصنع من تقدم ونجاح بما يعود بالنفع على العاملين.