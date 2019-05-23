أخبار مصر | "العناني" يلتقي سفير نيوزيلندا ويناقشان استرداد الآثار المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" يلتقي سفير نيوزيلندا ويناقشان استرداد الآثار المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير جريج لويس، سفير نيوزيلندا في مصر، والذي حرص علي لقاء الوزير فور تقلده مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الاثري وتبادل الخبرات.

كما تناول أيضًا مناقشة إجراءات استرداد عدد من القطع الأثرية كان متحف وانجانوي النيوزيلندي تلقاها كإهداء في عشرينات القرن الماضي من أحد المواطنين النيوزيلنديين ومن المقرر أن يتم تسليم تلك القطع إلي السفارة المصرية خلال الشهر القادم لاتخاذ باقي الإجراءات لعودتها إلى أرض الوطن مصر.