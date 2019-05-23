أخبار مصر | "الطب الوقائي" بوزارة الصحة يوضح كيفية التعامل مع الإصابة بضربات الشمس‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطب الوقائي" بوزارة الصحة يوضح كيفية التعامل مع الإصابة بضربات الشمس‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن طرق التعامل مع ضربة الشمس تعد من الطوارئ الطبية الهامة وذلك لأنها تعد أهم أسباب الوفيات.

وأوضح أنه يمكن الوقاية منها عن طريق الانخفاض العاجل في درجة حرارة الجسم هو الأساس في علاج المصاب، حيث إن مدة ارتفاع درجة حرارة الجسم هي المحدد الأولي لعلاج المصاب، مضيفًا أنه يجب حجز المصاب في المستشفى تحت المراقبة والمتابعة لمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة، لتجنب حدوث مضاعفات، وفي حال حدوث أي تغيرات طارئة يتم وضعه في العناية المركزة تحت الإشراف الطبي المستمر.

وأوضح عيد أن أهم الخطوات التي تعمل على خفض درجة حرارة المريض بشكل صحيح هى أن يتم العمل عليه فورًا وفي مكان الإصابة قبل الوصول إلى المستشفى، حيث إن ذلك يحد من شدة المضاعفات المرتبطة بضربات الشمس، وداخل المستشفى يجب على الأقل خفض درجة الحرارة لتصل إلى أقل من 39 درجة مئوية في البداية بمعدل 0.2 درجة مئوية دقيقة، ثم الخفض التدريجي لدرجة الحرارة، وتناول المشروبات باردة، وراحة تامة، وغسل الجسم بالكامل بدش بارد وغمر المريض في حوض ماء بارد مع الحفاظ على آلية التنفس.

كما يجب تغطية المريض بملاءات مغمورة بالماء البارد، ووضع كمادات الثلج تحت الإبطين وبين الفخذين والتواجد في مكان مكيف الهواء، ونزع ملابس المريض ورشه بالماء الفاتر وتركيز مروحة على جسد المريض للتخلص من الحرارة، والتخلص من الملابس الضيقة المحيطة بالمريض أو إزالة ملابس المريض من قبل الفريق الصحي داخل المستشفى، ويمكن ارتداء ملابس خفيفة، كما يجب عدم استخدام الماء المثلج، حيث إن استخدام الثلج يتسبب في الرجفة مما سيزيد من درجة حرارة الجسم الداخلية بل يتم استخدام الماء البارد.