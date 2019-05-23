مصر | سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مرتكبى واقعة سرقة سيارة بالإكراه بالإسكندرية والتعدى على قائدها بسلاح أبيض وإحداث إصابته.

تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغا من( سائق- مقيم بدائرة القسم) بأنه أثناء قيادته سيارته "ربع نقل" بدائرة القسم، استوقفه ثلاثة مجهولين وقاموا بالدلوف لداخل السيارة، وتعدوا عليه بسلاح أبيض وأحدثوا إصابته وإستولوا منه على السيارة وهاتفه المحمول وهربوا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (5 أشخاص"محددين") لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد مساومة المجنى عليه، والتحصل منه على مبلغ مالى مقابل إعادة السيارة وتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة بالاكراه، وأرشدوا عن السيارة والهاتف المحمول والأداة المستخدمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.