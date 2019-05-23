مصر | الأمن يصادر 2.4 مليون وحدة ألعاب نارية قبل بيعها بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يصادر 2.4 مليون وحدة ألعاب نارية قبل بيعها بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لضبط كافة صور الخروج على القانون لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية وملاحقة العناصر القائمة على تصنيعها والاتجار فيها.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن ضبط ( 3 قضايا اتجار في الألعاب النارية ضبط خلالها 2 مليون و410 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والإحجام ) في الجمالية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.