مصر | ضبط مدير مدرسة بالمنيا لاصطناعه كشوف مكافأة المدرسين وتزوير توقيعاتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مدير مدرسة بالمنيا لاصطناعه كشوف مكافأة المدرسين وتزوير توقيعاتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فرع الإدارة مباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، من ضبط "مدير إحدى المدارس الثانوية الصناعية"- مقيم بدائرة مركز مغاغة بالمنيا) لقيامه بإصطناع كشوف مكافأة المدرسين وتزوير توقيعاتهم وإثبات مبالغ مالية خلاف المسلمة إليهم، وإدراج أسماء المدرسين بالكشوف كوظائف (قيادة ثانية – ووكلاء) خلافًا للحقيقة، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية أعلى من المقررة لهم قانونًا بلغ إجماليها (40 ألف جنيه) بدون وجه حق.

وتأكد ذلك من خلال تقرير الجهات المعنية الذى أكد الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.