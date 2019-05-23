مصر | حملات مرورية تضبط 4 آلاف مخالفة و29 سائقا تحت تأثير المخدرات أعلى الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية تضبط 4 آلاف مخالفة و29 سائقا تحت تأثير المخدرات أعلى الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حررت الإدارة العامة للمرور، 4626 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2051 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وجاء ذلك أعقاب توجيه الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع ادارات المرور بالمحافظات والمختصين بوزارة الصحة، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وقائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.