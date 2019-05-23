مصر | عاجل.. الإفراج عن 324 سجينا بموجب عفو رئاسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج عن 324 سجينا بموجب عفو رئاسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن 324 من نزلاء السجون بالعفو وشرطيا بمختلف السجون.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (62) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (262) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.