مصر | "مدير الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي" أبرزهم.. "الرقابــة الإداريـة" تضبط عددا من المرتشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدير الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي" أبرزهم.. "الرقابــة الإداريـة" تضبط عددا من المرتشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الرقابــة الإداريـة، القبض على عدد من المرتشين في وظائف حكومية مختلفة.

وأثمرت جهود الرقابة الإدارية عن ضبط بعض جرائم الرشوة التى كان من أبرزها كل من:

ضبط مدير عام الاتحاد العام التعاوني الاستهلاكي المركزي عقب طلبه والحصول على مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، مقابل تسهيله إجراءات تسليم حصته فى قطعة أرض مملوكة له بالمشاركة مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بكفر الشيخ، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

Advertisements

والقبض على سكرتير جنح مستأنف أحد المحاكم بنطاق القاهرة ومحامى وسيط، لقيام الاول بطلب مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من أصحاب بعض القضايا، مقابل إفشائه أسرار القضايا التى بحوزته وتلاعبه بالأوراق والمستندات بما يمكنهم من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

كما تم ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط بالأمن الوطنى وزعمه على خلاف الحقيقة مقدرته على تعيين أحد الأشخاص بوظيفة حكومية مقابل الحصول على مبلغ 40 ألف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

والقبض على فنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومنتدبين للعمل بمباحث الكهرباء وذلك لقيامهما بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة بصفة شهرية من صاحب عقار بمنطقة عزبة الهجانة، مقابل عدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال سرقة التيار الكهربائى، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما.