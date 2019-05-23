مصر | "رموا جثته في المقابر".. حبس 4 تخصلوا من جثة صديقهم بعد وفاته بجرعة هيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رموا جثته في المقابر".. حبس 4 تخصلوا من جثة صديقهم بعد وفاته بجرعة هيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الخليفة الجزئية بحبس 4 متهمين، في واقعة مصرع شاب إثر جرعة مخدرات زائدة وتخلص أصدقائه الأربعة من جثته بمقابر الإمام الشافعي، والتحري حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا يفيد بالعثور جثة شخص "مجهول الهوية" بمنطقة مقابر الإمام الشافعى بدائرة القسم وبعمل التحريات تم التوصل إلى مشاهدة سيارة "ملاكى" توقف قائدها بمكان العثور على المتوفى، وفى وقت معاصر لإكتشاف الواقعة، بإستدعاء مالكها وسؤاله، قرر أن أحد الأشخاص حضر إليه" صاحب ورشة لحام"، مقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب، وطلب منه إستعارة السيارة ملكه بدعوى توصيل زوجته إلى المستشفى.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بأنه كان يتواجد بصحبة المتوفى و3 أشخاص "محددين" داخل المحل الخاص بأحدهم كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لتعاطى المواد المخدرة "الهيروين"، وأثناء ذلك شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة نتيجة تعاطية جرعة زائدة من المخدر مما أدى إلى وفاته، حيث قام أحدهم بالإستيلاء على مبلغ مالى 800 جنيه كان بحوزته وقيامهم بنقل المتوفى إلى منطقة العثور عليه بإستخدام السيارة المشار إليها، والتخلص من كافة متعلقات، فى محاولة منهم لإخفاء هويته.