مصر | المتهم بقتل مسنة ببولاق الدكرور: "كنت فاكر عندها فلوس.. وقتلتها بـ6 طعنات"

ومن خلال التحقيق معه في النيابة، اعترف المتهم أنه قام بتسديد 6 طعنات للقتيلة في منطقة البطن بدافع السرقة قائلا إنه كان يعتقد أنها تمتلك مبالغ مالية ضخمة.

وتباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع المتهم بقتل ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل متعاطي للمخدرات، في عقده الثالث، الذي قتل سيدة مسنة بمنطقة بولاق الدكرور بدافع السرقة.

وتبين من خلال التحقيقات، ان المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الارضي مكونة من غرفة وحمام فقط ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها حتي عثر عليها احد سكان العقار ملقاة علي الارض غارقة في دمائها.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة ب6 طعنات متفرقة فى الجسد.