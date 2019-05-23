مصر | التصريح بدفن جثة طفل دهسه جرار أثناء لهوه بالسيده زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن جثة طفل دهسه جرار أثناء لهوه بالسيده زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة السيدة زينب، بدفن جثة طفل عمره 4 سنوات لقى مصرعه إثر دهسه جرار رمال بمنطقة السيدة زينب، كما أمرت بسرعة ضبط السائق للتحقيق معه، والتحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بوجود طفل متوفى بأحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء لهو الطفل عمره حوالى 4 سنوات، بجوار كمية من الرمال دهسه جرار مما أدى إلى مصرعة على الفور ولاذ السائق المتسبب في الحادث بالفرار.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.