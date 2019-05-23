مصر | بهدف السرقة.. النيابة تباشر التحقيق مع المتهم بقتل مسنة ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهدف السرقة.. النيابة تباشر التحقيق مع المتهم بقتل مسنة ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع المتهم بقتل ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل قتل مسنة بمنطقة بولاق الدكرور بدافع السرقة.

وتبين من خلال التحقيقات، ان المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الارضي مكونة من غرفة وحمام فقط ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها حتي عثر عليها احد سكان العقار ملقاة علي الارض غارقة في دمائها.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة ب6 طعنات متفرقة فى الجسد.