مصر | استمرار حبس مسجل خطر لسرقة سيدة إفريقية وإصابتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس مسجل خطر لسرقة سيدة إفريقية وإصابتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مسجل خطر، في اتهامه بسرقة سيدة بالإكراه تحت تحديد السلاح وإصابتها بالمقطم.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم بقيادة الرائد محمد فتحى معاون المباحث أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بالهضبة الوسطى دائرة القسم من ضبط عنصر إجرامى (مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة - مسجل شقى خطر مخدرات.

وأقر المتهم في اعترافاته بقيامه بسرقة الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، كرهًا عنها محدثًا إصابتها بجرح قطعى بالذراع الأيمن، وبسؤال المجنى عليها اتهمته بسرقتها بالإكراه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.