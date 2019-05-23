مصر | استعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بالتجمع

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة فتاة ملقاة بجوار أحد العقارات بالتجمع الخامس.

وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعو.

وكما استدعت النيابة الشهود العيان للاستماع لأقوالهم الذين أكدوا فوجئوا بوجود الجثة فقاموا بإبلاغ الشرطة على الفور، ولم يتم التعرف على الفتاة زكان لا يوجد معاها أي أوراق رسمية للتعرف على هويتها.

وكانت قد أمرت النيابة في وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة وتشريح الجثمان والتصريح بالدفن عقب الانتهاء وإعداد تقرير الصفة التشريحية.