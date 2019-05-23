سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة.. وغرف عمليات للمتابعة

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كثافات مرورية - أرشيفية

تشهد الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالقاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، باستثناء مخارج القاهرة للمحافظات فى الطريق الدائرى الإقليمي، والفيوم الصحراوي، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك بالتزامن مع نهاية أيام العمل فى الأسبوع، وحصول الكثيرين على إجازة اليوم بسبب درجة الحرارة المرتفعة، بينما تعكف قوات الإدارة العامة للمرور على عقد غرف عمليات لمتابعة حالة الطرق، ومنع الاختناقات المرورية، والتدخل السريع بالأوناش حال وقوع حوادث، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين فى ظل الصيام وارتفاع درجة الحرارة.

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وشهد كورنيش النيل سيولة مرورية أمام ماسبيرو فى الاتجاه إلى ميدان عبد المنعم رياض، وبدت الحركة هادئة فى ميدان التحرير امتدادًا إلى منطقة الإسعاف والمحور الأرضي برمسيس، الذى ارتفعت فيه الكثافة المرورية قليلا، وظهرت كثافات محدودة فى الطريق إلى العباسية ومدينة نصر، وشهد ميدان الساعة بمدينة نصر كثافات مرورية،