سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة.. وغرف عمليات للمتابعة

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كثافات مرورية - أرشيفية
تشهد الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالقاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، باستثناء مخارج القاهرة للمحافظات فى الطريق الدائرى الإقليمي، والفيوم الصحراوي، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك بالتزامن مع نهاية أيام العمل فى الأسبوع، وحصول الكثيرين على إجازة اليوم بسبب درجة الحرارة المرتفعة، بينما تعكف قوات الإدارة العامة للمرور على عقد غرف عمليات لمتابعة حالة الطرق، ومنع الاختناقات المرورية، والتدخل السريع بالأوناش حال وقوع حوادث، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين فى ظل الصيام وارتفاع درجة الحرارة.
وشهد كورنيش النيل سيولة مرورية أمام ماسبيرو فى الاتجاه إلى ميدان عبد المنعم رياض، وبدت الحركة هادئة فى ميدان التحرير امتدادًا إلى منطقة الإسعاف والمحور الأرضي برمسيس، الذى ارتفعت فيه الكثافة المرورية قليلا، وظهرت كثافات محدودة فى الطريق إلى العباسية ومدينة نصر، وشهد ميدان الساعة بمدينة نصر كثافات مرورية،
وشهد كورنيش النيل سيولة مرورية أمام ماسبيرو فى الاتجاه إلى ميدان عبد المنعم رياض، وبدت الحركة هادئة فى ميدان التحرير امتدادًا إلى منطقة الإسعاف والمحور الأرضي برمسيس، الذى ارتفعت فيه الكثافة المرورية قليلا، وظهرت كثافات محدودة فى الطريق إلى العباسية ومدينة نصر، وشهد ميدان الساعة بمدينة نصر كثافات مرورية، بسبب تجميع مواقف وسيارات الأجرة.
وسيطرت سيولة مرورية على كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاهين، بينما شهد شارع أحمد عرابي كثافات مرورية مرتفعة فى الاتجاه إلى ميدان سفنكس بالعجوزة، بسبب أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق، وكذلك شهد شارع جامعة الدول العربية كثافة مرورية مماثلة؛ لنفس السبب، وشهد شارعا الهرم وفيصل كثافات مرورية فوق المتوسطة باتجاه ميدان الجيزة، وسيولة مرورية فى الاتجاه المعاكس.
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