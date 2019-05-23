انت الان تتابع مسجد السيدة نفيسة.. جمال الروح يعود من هنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتسولون على مدخل الطريق المؤدي لمسجد السيدة نفيسة.. والأهالي يقيمون مقاهي داخل المقابر.. والزوار يلقون صورا وكروتا شخصية بجوار قبر السيدة.. والقمامة تغزو الشوارع

الوضع الذي يعيشه مسجد السيدة نفيسة يختلف كثيرا عن الوضع الذي يعيشه ويعاني منه مسجدا الحسين، والسيدة زينب، فنظافة المسجد واختفاء المتسولين منه وغياب الطرق التى تدعي انتماءها للصوفية، وحالة النظام التى وجدناها، تدعو كل من يذهب إليه للعودة مره أخرى، لزيارة مقام صاحبة المقام والعلم النفيس، "السيدة نفيسة". لكن كحال كل الأشياء فى مصر، هناك ما يعكر صفو جمالها، فالطريق الواصل للمسجد الذي يقع بين المقابر مظلم تماما، كما أن حالة نظافة حرمه ليست على ما يرام، علاوة على انتشار المتسولين فى زمامه.

المتسولون على مدخل الشارع المؤدي لمقام النفيسة شارع مظلم، يمتد طوله لما يقارب الـ1500 متر، يقف على ناصيته عدد من المتسولين، يستجدون المارة للحصول على أموال أو طعام، لا توجد سوى وسيلة نقل واحدة للوصول إلى مقام نفيسة العلم، وهو التوك توك. السكون المخيف يسود الطريق، فأنت تسير ومن يمينك ويسارك مقابر، بعضها

شارع مظلم، يمتد طوله لما يقارب الـ1500 متر، يقف على ناصيته عدد من المتسولين، يستجدون المارة للحصول على أموال أو طعام، لا توجد سوى وسيلة نقل واحدة للوصول إلى مقام نفيسة العلم، وهو التوك توك.

السكون المخيف يسود الطريق، فأنت تسير ومن يمينك ويسارك مقابر، بعضها تسكنه أسر، لكن مشاهد شاشة التليفزيون التى تعلو مقابر أحدهم، وغسالة الملابس بين المقابر داخل "الحوش"، مهيبة، ومربكة، ومخيفة، فكيف لهؤلاء أن يناموا وينعموا وهم يسكنون فى أحضان الموتى.

مشهد الأحواش لم يكن وحده هو الغريب، فعدد من الأهالي استغل المساحات الفاصلة بين المقابر لإقامة "مقاهي"، تقدم المشروبات الساخنة والشيشة، بعدما زينوا المقابر المجاورة لهم بزينة رمضان، وعلقوا شاشات لعرض المسلسلات والأفلام والبرامج الرمضانية.

المقاهي لم تكتف بتقديم المشروبات والشيشة، لكنها تقدم الدومينو والطاولة لزوارها، كأن الجلوس فى حرم الموتى نزهة لهؤلاء الذين جاؤوا من محافظات مصر المختلفة، للتبرك وزيارة مسجد ومقام السيدة نفيسة.

ما إن تقطع هذا الطريق الواصل لمسجد السيدة نفيسة، حتى تجد الأسر قد افترشت الحديقة المقابلة للمسجد، وبائعي ألعاب الأطفال والشاي، فى وجه المدخل الرئيسي، فى مشهد يعبر عن أجواء شهر الصوم والقيام، لكن الحالة التى تشهدها الحديقة والمنطقة المحيطة بالمسجد، لا يرثى لها، فالقمامة فى كل ناحية، والقطط والكلاب تتجول بلا توقف.

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يبدو أن المؤذن قد تأخر قليلا، فالمسجد يرفع الأذان من خلال إذاعة القرآن الكريم، بصوت الراحل الشيخ محمد رفعت، لكن الزوار فى زيادة وجميعهم يسرع للحاق بصلاة العشاء فى جوار نفيسة العلم.

ما إن تضع قدمك داخل المسجد، حتى تتذكر المسجد النبوي الشريف فى مدينة رسول الله بالمملكة العربية السعودية، لما فيه من روح السكينة، وجمال المنظر، ونظافة المكان، فالعمل فى المسجد يسير بشكل يفوق التقدير.

إمام صوته عذب وجميل، يصلى بهدوء غير مسرع، العمال يعملون طوال الوقت لا يتوقفون، حتى إن أحدهم وظيفته هى رش المعطرات داخل المسجد عبر آلة كبيرة يحملها على ظهره، كما أن مقام صاحبة المقام، طريقه ممهد غير باقي المقامات، والتى لا يمكنك زيارتها إلا بعد انتهاء التراويح، رغم أن المسجد أقل مساحة.

قبر ومقام السيدة نفيسة تفوح منه رائحة المسك، مشهده عظيم، الروح تخرج منه لتلقى إليك سكينة، وحب، لكنها العادات التى تحتاج دائما لرقابة، وتوعية، فعدد من الزوار كان لديه اعتقادات غريبة، حتى إن أحدهم ألقى بصورته الشخصية بجوار قبر صاحبة المقام، فيما قام آخر بإلقاء كارت شخصي يحمل أرقام تليفوناته، وعدد آخر قام بإلقاء الأموال التى لا تتعدى قيمة أعلاها العشرين جنيها.

هي نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن علي بن أبي طالب، حفيدة بنت رسولنا الكريم فاطمة الزهراء، ولدت بمكة المكرمة في 11 من ربيع الأول عام 145 هجرية، ونشأت بالمدينة المنورة، وحفظت القرآن الكريم وتفقهت في الدين، وتربت على الصلاح والتقوى والبر.

تزوجت من ابن عمها، إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب، وهي حفيدة الحسن وزوجها حفيد الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، ولقب زوجها بالمؤتمن لكثرة أمانته وقوة إيمانه وإخلاصه لله ورسوله، وقيل فى كتب السيرة إنها حجت بيت الله الحرام ثلاثين مرة سيرا على الأقدام.

ويروى أيضا أنه قبل زواجها تقدم إليها سيدنا إسحاق يخطبها من والدها فصمت والدها ولم يرد عليه جوابا، فقام إسحاق من عنده ودخل حيث قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال بعد السلام يا رسول الله إني خطبت نفيسة بنت الحسن من أبيها فلم يرد جوابا، وإنني لم أخطبها إلا لخيرها ودينها وعبادتها، ثم خرج من الحجرة النبوية الشريفة، فرأى والدها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له يا حسن زوج ابنتك نفيسة لإسحاق المؤتمن.

كان كلما نزل بالمصريين أمر جاؤوا إلى السيدة نفيسة، وطلبوا منها الدعاء، فتدعو لهم، فيكشف الله عنهم ما نزل بهم، وكانوا يزدحمون عندها، خاصة بعد أن تعرض النيل ذات مرة لانخفاض منسوب المياه، فلما دعت وألقت بحجابها فيه، فاضت المياه، ولما رأى ذلك زوجها المؤتمن قال فلنرجع للحجاز، فقالت لا أستطيع لأن الرسول قال لي في المنام لا ترحلي من مصر فإن الله متوفيك فيها.

وما إن ماتت السيدة نفيسة حتى أصر زوجها على حملها لتدفن فى بلاد الحجاز، لكن عددا هائلا من المصريين حينها رفضوا وعارضوا قرار المؤتمن، حتى إذا ذهب فى النوم رأى رسول الله فى منامه، ليبلغه الرسالة التى كان سببا فى بقاء جسدها الشريف بيننا حتى الآن، وهى "يا إسحاق لا تعارض أهل مصر في نفيسة فإن الرحمة تتنزل عليهم ببركتها"، لتبقى بيننا بجسدها وروحها حتى يزيل الله الأرض ومن عليها.

