تجارة المنصورة تبتكر نظاماً للتواصل ونقل الملفات إلكترونياً بين إداراتها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت كلية التجارة جامعة المنصورة ،اليوم الخميس، في تفعيل نظام من ابتكارها للتواصل، ونقل الملفات إلكترونيا بين إداراتها «com.edata»، وعقدت الكلية لقاء مع مديري الإدارات والعاملين بها، لشرح كيفية التعامل مع النظام، بعد إقراره بمجلس الكلية، وذلك في اطار التحول الرقمي والتكنولوجي الذي تسعى إليه الكلية.

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وأكد الدكتور محمد محمود عطوة، عميد الكلية، أن نظام «com.edata»، من إنتاج وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية، وبجهود الوحدة الذاتية، ويعمل على الشبكة الداخلية للإنترنت، وذلك لضمان السرية في نقل البيانات، وسوف يتم تطبيقه كمرحلة أولى على مستوى الإدارات بالكلية ثم يعمم على مستوى الكلية ككل.

وأكد الدكتور إبراهيم محجوب، المشرف على وحدة التعليم الإليكتروني، أن النظام يعمل على ربط إدارات الكلية ببعضها، وتبادل الملفات بمختلف أنواعها، كما يسمح بإجراء المكالمات الصوتية، والفيديو كونفرانس، بين أكثر من شخص وأرشفة كل هذه البيانات، ويتم كل ذلك بدقة وسرعة وفى سرية تامة.

وقدم وليد السعيد، القائم على تصميم النظام، توضيح طريقة العمل على النظام، وشرح للحاضرين كيفية التعامل مع البرنامج، وكيفية إرسال واستقبال البيانات، والإحتفاظ بها.

تجارة المنصورة تبتكر نظاما للتواصل ونقل الملفات إلكترونيا بين إداراتها